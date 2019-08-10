MKE Ankaragücü'nün geçtiğimiz sezonun devre arasında Udinese'den transfer ettiği Thomas Heurtaux, dün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada başkent ekibiyle olan kontratını feshettiğini duyurdu. Kararına gerekçe olarak maaşının aylardır ödenmemesini gösteren 31 yaşındaki Fransız stoper şu ifadeleri kullandı:

"9 aydır maaşımın ödenmemesine ve kadro dışı bırakılmama rağmen çok sabırlı davrandım ama kulübün sözleşmedeki yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle Ankaragücü'yle olan kontratımı feshetmekten başka çarem kalmadı. Taraftarlara bana gösterdikleri sevgi ve saygı için çok teşekkür ediyorum. Sizler, bu kulübün kalbisiniz. Ankaragücü'nün ateşli taraftarları, her zaman takımını desteklemeye hazırdır.

Eski takım arkadaşlarıma ise bundan sonrası için bol şans diliyorum. Umuyorum ki kulüp de daha istikrarlı bir yapıya kavuşarak ligde uzun süre kalabilir. Bu zorlu süreçte yanımda olan tüm yeni arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinizi dostça selamlıyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler