Thiem, Nadal’ı mağlup etti

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nde Avusturyalı Dominic Thiem, İspanyol Rafael Nadal’ı 2-0 yendi. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, üçüncü gün maçlarıyla devam etti.

Londra 2020 Grubu karşılaşmalarının oynandığı üçüncü günün açılış maçında, 2 numaralı seribaşı Nadal ile 3 numaralı seribaşı Thiem karşılaştı. İki saat 26 dakika süren mücadelede rakibini 7-6’lık setlerle 2-0 mağlup eden Thiem, geçen yıl final oynadığı sezon sonu turnuvasında ikinci galibiyetini aldı. Nadal ise ikinci maçında ilk yenilgisini yaşadı

AA