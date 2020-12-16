Thiago Mendes ve ailesine ölüm tehdidi

Lyon forması giyen Thiago Mendes, pazar günü takımının PSG'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Neymar'a bir faul yapmış ve pozisyon sonrası Brezilyalı yıldız Neymar, ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Thiago Mendes, bu pozisyon sonrası zor bir süreç yaşamaya başladı.

Pozisyondaki müdahalesine ilişkin özür dileyen Thiago Mendes, eşi Kelly Mendes ve ailesinin ölüm tehditleri aldığını belirtti. İnternette şiddetli bir yoruma ise, "Ailem için aldığım tüm tehdit mesajlarını polise iletiyorum" şeklinde cevap verdi.

Le Progres'e göre aldığı ölüm tehditleri sonrası Thiago Mendes, adli bir süreç başlatmaya hazırlanıyor.



