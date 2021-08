The Academys espor severleri profesyonel arena heyecanıyla buluşturuyor!

The Academys, her ay 6 oyunda profesyonel esporcu olma yolunda çaba sarf eden topluluk takımları için Academys Elite turnuva serisini başlatıyor! Turnuvanın tüm detaylarını Eylül ayı itibariyle academyselite.com sitesinde olacak. Ağustos ayı itibariyle hayata geçen ve ilk ay lansmanını Türkiye’nin en başarılı PUBG takımları arasında yer alan 15 PUBG takımı ve geçmiş The Academys turnuvalarında başarı göstermiş 1 topluluk takımının katılımıyla gerçekleştirecek olan serüvenin Eylül ayı itibariyle duyuracağı 6 oyun büyük ise merak konusu.

Espor topluluğuna düzenli turnuva heyecanını ve kendisini göstermek isteyen oyunculara gelişme arenası sunacak Academys Elite serüveni, her ay birçok farklı oyunun finallerini canlı yayınlarla twitch.tv/the_academys adresi üzerinden izleyicilerle buluşturacak.

Ağustos ayı ile birlikte PUBG ile perdeyi açan Academys Elite, 21-22 Ağustos tarihlerinde 2 gün boyunca saat 19.00'da ekranlara gelecek. Turnuvanın ödül havuzu ise toplamda 5000₺ değerinde! 2 günün sonunda adından söz ettiren ve turnuvanın MVP’si olarak seçilen oyuncu ise, xDrive Fırtına oyuncu koltuğunun sahibi olacak! Turnuvada mücadele edecek olan PUBG takımları ise şu şekilde:

⦁ 1907 Fenerbahçe Espor

⦁ fastPay Wildcats

⦁ XFlow Esports

⦁ OtherSide Esports

⦁ Şahangiller Espor

⦁ Dijirad Esports

⦁ Hive'X ESPORTS

⦁ Rare Esports

⦁ HOWL

⦁ Alliance Espor

⦁ CREFF

⦁ Not Yet

⦁ Aggressive All Around

⦁ TEAM ONE SHOT

⦁ Very Interesting Player

⦁ Royalty

Academys Elite hakkında tüm bilgilendirmeleri kaçırmamak ve detayları incelemek için academyselite.com’u takipte kalın!