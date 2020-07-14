TFL Altekma, takım antrenmanlarına başlıyor

TFL Altekma’dan yapılan yazılı açıklamada, takım oyuncularının sağlık sponsoru Özel Medifema Hastanesi’nde rutin sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Kontrollerde kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, kan testleri, PCR (Kovid-19), solunum ve fonksiyon testleri ile göz, kulak, burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere diğer bütün branşlarda muayenelerin gerçekleştirildiği bildirildi.

TFL Altekmalı oyuncular, Kovid-19 testlerinin sonuçlarına göre ilk antrenmanlarını 16 Temmuz Perşembe günü Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi’nde yapacak.