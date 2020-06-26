TFL Altekma, sezon hazırlıklarına 13 Temmuz’da başlayacak

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin yeni ekibi Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, sezon hazırlıkları için 13 Temmuz Pazartesi günü için toplanacak. TFL Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli, yaptığı yazılı açıklamada, sezon hazırlıkları kapsamında oyuncuların kişisel programlarını sürdürdüğünü, takım olarak 13 Temmuz Pazartesi günü toplanacaklarını belirtti.

Sezon öncesi özel turnuvalara katılmayı ve 5-6 hazırlık maçı yapmayı planladıklarını bildiren Matmeriçli, "Yeni ve genç bir ekibiz, özel maçlarla hem kaynaşıp hem de eksiklerimizi görmek istiyoruz. Teknik heyetimizle yeni yılın planlamasını yapıyoruz, umarım hedeflerimiz doğrultusunda güzel bir sezon geçirir, İzmir’e ve Türk voleyboluna yeni bir heyecan ve renk katarız." ifadelerini kullandı.

Voleybol şube sorumlusu Levent Doğanoğlu ise teknik heyetin raporu doğrultusunda önemli oyuncuları kadrolarına kattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İyi bir hazırlık dönemi geçirip sezona hızlı bir giriş yapma hedefindeyiz. Tüm İzmirli voleybol tutkunlarını sezon boyunca kulübümüzün yanımızda görmek istiyoruz. Umarım pandemi dönemini çabuk atlatıp dolu tribünler önünde rakiplerimizi ağırlar ve güzel galibiyetlere imza atarız."

Öte yandan Matmeriçli’nin yardımcılıklarını Ömer Tok ve Ahmet Yalçın yapacak. Emin Güven’in alan antrenörü olarak görev alacağı TFL Altekma’da, Evrim Yalçın kondisyoner, Mehmet Gürüler istatistik, Aytaç Arsu ise fizyoterapist görevlerini üstlenecek.