TFF’ye sarı-kırmızı tehdit!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile arası açılan Galatasaray’ın yeni eylem planı belli oldu. Buna göre Kayserispor karşılaşmasından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim’e verilen 4 maçlık ceza ve bunun saat 19.05’te duyurulmasına sert tepki gösteren sarı-kırmızılılar ikna olana kadar işin peşini bırakmayacak.

Cezaların duyurulmasından sonra iki kez konuşan ve TFF’ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e camiadan destek geldi. Diğer yandan sarı-kırmızılı yönetim, Tahkim Kurulu sürecini ve 19.05’teki paylaşımla ilgili TFF’nin sorumlular hakkında nasıl bir karar alacağını bekliyor. Süreç sonunda yine ikna olunmazsa, sarı-kırmızılılar, kulüp üyesi veya Galatasaraylı oldukları bilinen isimlerin TFF’den istifasını isteyecek. Bu kişiler; Erdal Bahçıvan (Başkan Vekili), İsmail Erdem , Alkın Kalkavan (Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu), Nuri Akın (Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu), Hamit Altıntop (Ümit Milli Takım ve Genç Takımlar Sorumlus ve Mehmet Binnet (Yedek üye) olarak dikkat çekiyor.

Bunun gerçekleşmesi durumunda yeni kurulan TFF yönetimini de zor bir dönem bekleyecek.

(Milliyet)