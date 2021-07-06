Türkiye Futbol Federasyonu'nun bünyesinde futbol bulunan dört Engelli Spor Federasyonu (İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Özel Sporcular Spor Federasyonu) ile 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında yaptığı stratejik iş birliği 15. yılına girdi. Bu süre zarfında, Türkiye’yi farklı kategorilerde uluslararası platformda defalarca temsil eden takımlarımız, elde ettikleri tarihi başarılarla ülkemizin gururu oldu. TFF 15. yılı hazırladığı özel video ile kutladı.



