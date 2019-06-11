Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. İzlanda’da yaşanan 3 saatlik bekletme skandalının ardından devletin en üst kademesinden Ay-Yıldızlı takımımıza büyük destek geldi, ev sahibi ülkeye nota verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri de tribündeki yerini aldı.

TFF yetkilileri, İzlanda-Türkiye karşılaşmasını protesto amaçlı şeref tribününde izlememe kararı aldılar. Maçtan 1 saat önce protokol tribününe gelen yöneticiler, karşılaşmanın ilk düdüğünün çalmasıyla birlikte hemen önlerinde bulunan Türk taraftarların yanına giderek maçı burada izlediler.

Murat Akbaş / Reykjavik

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