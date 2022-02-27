İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 54'üncü dakikasında Kızılcabölükspor, Mehmet Kaan'ın golüyle üstünlük sayısını buldu: 1-0. Bitime 2 dakika kala Berk Yiğit, Malatya ekibine beraberliği getirdi: 1-1. Bu sonuçla iki takım da 26 puana yükseldi ve düşme potasından uzaklaşamadı.

6'ncı dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahası içine giren Metehan Andaç'ın sert şutunda top direk dibinden auta gitti.

9'uncu dakikada ceza sahası dışından Berk Yiğit'in sert şutunu kaleci Muzaffer güçlükle kornere tokatladı.

24'üncü dakikada Mehmet Akif'in yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanı dışına gitti.

54'üncü dakikada Kızılcabölükspor öne geçti. Mehmet Akif'in pası ile sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet Kaan'ın plase vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

78'inci dakikada çalımlarla ceza sahası içine kadar giren İdris'in yakın mesafeden plase vuruşu yan filelerde kaldı.

88'inci dakikada skora denge geldi. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son dokunan Berk Yiğit, fileleri havalandırdı: 1-1.

STAT: Kızılcabölük Semt

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Yusuf Doğan (xx), Bekir Özçelik (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (x) - Adem (xx), Yunus Emre (xx), Ali Aydın x (Dk. 46 Mehmet Can x), Vedat (x), Alpay (xx) (Dk. 89 Behiç), Anıl (xx), Furkan (x) (Dk. 64 Cihan x), İdris xx (Dk. 82 Özgür), Mehmet Akif (xx), Mehmet Kaan (xx)

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Ogün (x) - Alpay Aldemir (xx), Berk Yiğit (xx), Sefa (xx), Selim (xx), Musa (x) (Dk. 68 Furgan Polat x), Caner (xx), Metehan (xx) (Dk. 68 Muharrem x), Burçin (xx), Mehmet Atik (xx) (Dk. 82 Avni), Hamza (x) (Dk. 57 Salih x)

GOLLER: Dk. 54 Mehmet Kaan (Kızılcabölükspor) - Dk. 88 Berk Yiğit (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

SARI KARTLAR: İdris (Kızılcabölükspor) - Hamza, Burçin (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)