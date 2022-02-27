Fatsa Belediyespor 45'inci dakikada Mustafa'nın goleyle perdeyi açtı ve ilk devreyi 1-0 galip bitirdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan misafir takım 47'nci dakikada Ekrem'le golleri ikiledi: 0-2. Bergama Belediyespor 62'nci dakikada Murat'la umutlansa da karşılaşmadan puan alamadan ayrıldı. Bu sonuçla Bergama Belediyespor 26 puanda kaldı. Fatsa Belediyespor ise 30 puana yükseldi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Okan Kayataş (xx), Fetdah Yiğit (xx), Mustafa Çevik (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Deniz Çörtlen (x) - Deniz Keskin (xx), İlyas (x) (Dk. 46 Veysel x), Murat Karadeniz (x) (Dk. 80 Celil), Batuhan (xx) (Dk. 90 Tevfik), Yusuf Can (xx), Murat Kayalı (x) (Dk. 80 Mehmet), Hamit (xx), Burak (xx), Mert (x) (Dk. 46 Oğuzhan x), Kerim (x)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan (xxx) - Emrah (xx), Mustafa (xxx) (Dk. 77 Emre) (Dk. 90+4 Onur), Ömer (xxx), Tahir (xxx), Ahmet (xx) (Dk. 84 Ozan Can), Mehmet (xxx) (Dk. 84 Oğuzhan), Ramazan (xxx), Muhammed Burak (xx), Şahinali (xx) (Dk. 77 Hüseyin x), Ekrem (xxx)

GOLLER: Dk. 45 Mustafa, Dk. 47 Ekrem (Fatsa Belediyespor), Dk. 62 Murat (Bergama Belediyespor)

SARI KARTLAR: Hamit, İlyas, Burak, Yusufcan, Mehmet (Bergama Belediyespor), Ramazan (Fatsa Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 68 Burak (Bergama Belediyespor)

İZMİR, (DHA)