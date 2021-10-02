TFF 2. Lig 5. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

TFF 2. Lig’de 5. hafta maçları yapıldı. 5. hafta maçları sonunda Beyaz Grup’ta Amed Sportif Faaliyetler, Kırmızı Grup’ta ise Bodrumspor liderliğe yükseldi.
Ligde 5. hafta karşılaşmalarının sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Pazarspor-Teco Karacabey Belediyespor: 1-0
Anagold 24Erzincanspor-Pendikspor: 1-0
Zonguldak Kömürspor-Nazilli Belediyespor: 1-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor -Uşakspor: 5-1
Kırklarelispor-Şanlıurfaspor: 2-2
Amed Sportif Faaliyetler-Eskişehirspor: 2-1
Bucaspor 1928-Kırşehir Belediyespor: 0-1
Tarsus İdmanyurdu-Akhisarspor: 1-0
Beyaz Grup puan durumu :
TAKIM O G B M A Y Puan
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 5 4 0 1 7 3 12
2.PENDİKSPOR 4 3 0 1 6 3 9
3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 4 3 0 1 5 2 9
4.PAZARSPOR 5 3 0 2 10 8 9
5.ISPARTA 32 SPOR 4 2 2 0 5 2 8
6.ŞANLIURFASPOR 4 2 2 0 6 4 8
7.BUCASPOR 1928 5 2 1 2 5 4 7
8.TARSUS İDMANYURDU 4 2 1 1 2 1 7
9.AKHİSARSPOR 5 2 1 2 4 5 7
10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 4 2 0 2 4 3 6
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 5 2 0 3 5 5 6
12.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 5 1 2 2 6 5 5
13.KIRKLARELİSPOR 5 1 2 2 7 9 5
14.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 4 1 1 2 3 5 4
15.ANKARA DEMİRSPOR 4 1 0 3 3 5 3
16.UŞAKSPOR 4 1 0 3 4 10 3
17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 4 0 1 3 4 7 1
18.ESKİŞEHİRSPOR 5 1 1 3 7 12 1
19.GMG KASTAMONUSPOR 0 0 0 0 0 0 0
Kırmızı Grup:
İnegölspor-Adıyaman: 3-2
An Zentrum Bayburt Özel İdare-Sivas Belediyespor: 0-0
Silahtaroğlu Vanspor-Sakaryaspor: 0-0
Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 1-1
Somaspor-Ergene Velimeşespor: 3-0
Sarıyer-Kahramanmaraşspor: 3-1
Bodrumspor-Turgutluspor: 3-0
Niğde Anadolu-Etimesgut Belediyespor: 1-3
Ankaraspor-Diyarbekirspor: 1-0
Çorum-Serik Belediyespor: 1-0
Kırmızı Grup puan durumu:
TAKIM O G B M A Y Puan
1.BODRUMSPOR 5 4 0 1 10 2 12
2.HEKİMOĞLU TRABZON 5 3 2 0 11 3 11
3.SİVAS BELEDİYESPOR 5 3 2 0 9 1 11
4.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 5 3 2 0 9 5 11
5.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE 5 3 2 0 6 2 11
6.ANKARASPOR 5 3 1 1 12 4 10
7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 5 3 1 1 10 6 10
8.SOMASPOR 5 3 1 1 10 6 10
9.ÇORUM 5 2 3 0 6 1 9
10.SAKARYASPOR 5 2 3 0 4 1 9
11.İNEGÖLSPOR 5 2 2 1 9 6 8
12.SARIYER 5 2 1 2 7 7 7
13.AFJET AFYONSPOR 5 1 3 1 9 9 6
14.SERİK BELEDİYESPOR 5 2 0 3 5 8 6
15.DİYARBEKİRSPOR 5 1 1 3 5 8 4
16.TURGUTLUSPOR 5 0 1 4 3 9 1
17.ERGENE VELİMEŞESPOR 5 0 1 4 2 13 1
18.ADIYAMAN 5 0 0 5 4 14 0
19.KAHRAMANMARAŞSPOR 5 0 0 5 3 14 0
20.NİĞDE ANADOLU 5 0 0 5 2 17 0
AA