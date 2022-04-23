Spor Toto 1.Lig'de artık son 4 haftaya girilirken, şampiyon olacak takım, Play-off oynayacaklar ve küme düşecek takımlar iyiden iyiye merak edilmeye başlandı. Yarış kızışırken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) flaş bir karar çıktı.

TFF'nin açıklamasına göre 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneğinin talebi üzerine, daha önce 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilan edilen 35. hafta müsabakalarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.