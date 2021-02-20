TFF 1.Lig | Giresunspor - Ankaraspor maç sonucu: 1-0

Spor Toto 1. Lig'de lider konumda bulunan Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Ankaraspor’u 1-0 yendi ve galibiyet serisini 11 maça çıkardı
STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral
GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Diarra, Sergen, Hüsamettin, Mehmet, Nalepa (Dk. 73 Uzodimma ), Sergio (Dk. 90 Kerem), Caner Hüseyin, Eren Tozlu (Dk. 59 Erol Can), Balde
ANKARASPOR: Tomas Osorio, Levent, Ali (Dk. 83 Aydın), Ercan, Mudimu, Mahmut (Dk. 46 Engin), Tevfik, Doğukan (Dk. 67 Barış), Halil İbrahim (Dk. 46 Erdem), Pedersen (Dk. 56 Basit Umar), Olatunbosun
GOL: Dk. 17 Caner Hüseyin (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Sergio, Sergen, Nalepa (Giresunspor) - Mahmut, Basit Umar (Ankaraspor)
Maçtan dakikalar
17'nci dakikada Giresunspor, Balde’nin vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Caner Hüseyin, yeşil beyazlıları öne geçirdi: 1-0.
58’inci dakikada ceza yayı üzerinde Mehmet’in pasını alan Balde’nin vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
72’nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sergio’nun şutunu kaleci Osorio köşeden kornere gönderdi.
79’uncu dakikada Uzodimma’nın ceza sahasına gönderdiği topa boş pozisyonda Erol Can’ın vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.
85’inci dakikada Caner Hüseyin’in kullandığı köşe atışında Sergen’in kafa vuruşu yan direkten geri geldi. Devamında defans topu uzaklaştırdı.
Maçta başka gol olmadı ve Giresunspor, Ankaraspor’u yenerek 50 puana yükseldi.
DHA