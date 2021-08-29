TFF 1.Lig | Gençlerbirliği - Manisa FK: 0-3

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Manisa FK, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti. Ligin yeni ekibi Manisa FK, böylece geride kalan 3 haftada da galip gelmiş oldu ve 9 puanla zirvenin ortakları arasında yer aldı. Ankara ekibi Gençlerbirliği ise 1 puanla 17.sırada kaldı.

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Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Mert Kula, Kerem Can Akyüz (Dk. 66 Musa Şahindere), Barış Alıcı (Dk. 84 Ahmet Arda Tuzcu), Grechyshkin, Tshibola, Lualua (Dk. 66 Sallalich), Rahmetullah Berişbek (Dk. 46 Kerim Avcı), Sandro Lima (Dk. 57 İlker Karakaş)

Manisa FK: Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Sadi Karaduman (Dk. 46 Kubilay Aktaş), Erhan Kara, Hakan Barış (Dk. 65 Mustafa Durak), Nizamettin Çalışkan, Kouter, Anıl Koç (Dk. 66 Tabekou), Orgill (Dk. 84 Kemal Rüzgar), Sertaç Çam (Dk. 73 Tormin)

Goller: Dk. 24 Kouter, Dk. 55 Nizamettin Çalışkan (Penaltıdan), Dk. 80 Tormin (Manisa)

Sarı kartlar: Dk. 40 Mehmet Yılmaz (Manisa), Dk. 54 Metehan Mert, Dk. 89 Sallalich (Gençlerbirliği)

ANKARA (AA)



