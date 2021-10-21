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TFF 1. Lig’de 10. haftada görev yapacak hakemler belli oldu

TFF 1. Lig’in 10. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

21 Ekim 2021, Perşembe 12:18 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig’de 10. haftada görev yapacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 10. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Eyüpspor-Adanaspor: Yiğit Arslan

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK: Mustafa Kürşad Filiz

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor: Turgut Doman

19.00 Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Caner Ak

24 Ekim Pazar:

13.30 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Sihan Aydın

16.00 Balıkesirspor- Bursaspor : Burak Pakkan

19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu

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