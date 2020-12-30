TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Boluspor: 3

Maçtan dakikalar
7. dakikada Adanaspor’da Canberk’in geri pasından topu ayağından kaçıran kaleci Karacic, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1
15. dakikada Adanaspor’da Uğurcan’ın ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer, topu direğin yanında dışarı gönderdi.
17. dakikada Adanaspor’da Ömer’in sağ kanattan ortasıyla topla buluşan Atalay, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
42. dakikada Adanaspor’da Ryan’ın ortasıyla buluşan Ergin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.
45+2. dakikada Boluspor’un atağında Melih’in ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan, topu ağlara gönderdi. 1-2
52. dakikada Adanaspor’da sol kanattan Ömer’in ortasına müdahale etmek isteyen Burak Bekaroğlu, topu kendi ağlarına gönderdi. 2-2
82. dakikada Boluspor’da Kerim’in sol kanattan ortasına kafa vuran Hamza, topu ağlara gönderdi. 2-3
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mehmet Kapluhan xx, Gökmen Baltacı xx
Adanaspor: Karacic xx, Canberk x, Hakan xx, Donkor xx, İsmail x (Furkan dk. 45+3 x), Uğurcan xx, Atalay xx (Eren dk.70 x), Serhat xx (Ozan dk. 85 ?) Ryan xx (Berkan dk.70 x), Ömer xx, Ergin xx
Yedekler: Umut, Cenk, Evren, Belem, Burak
Teknik Sorumlu: Semih Özü
Boluspor: Mosquera x (Ömer dk. 24 x), Ali xx, Burak Bekaroğlu xx, Oğuzhan xx, Kerim xx, Alican xx (Hamza dk. 78 x), Tugay xx, Melih xx (Fethi dk. 90+3 ?), Gökhan xx, Marlinho xx (Burak Asan dk. 46 x), Poepon xx (Abdullayev dk. 78 x)
Yedekler: Fatih, Muhammed Bayır, Muhammed G., Muhammed A., Mihajlovic
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Goller: Karacic (dk. 7 k.k.), Gökhan (dk. 45+3), Hamza (dk. 82) (Boluspor), Atalay (dk. 17), Burak Bekaroğlu (dk. 52 k.k.) (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Canberk, İsmail, Furkan, Hakan, Uğurcan (Adanaspor), Marlinho, Kerim, Burak A. (Boluspor)