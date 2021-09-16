TFF 1. Lig 5. hafta puan durumu ve 6. hafta fikstürü

TFF 1. Lig'de 5. haftanın kapanış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda İstanbulspor’u 1-0 yendi. Haftaya ilk sırada giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
TFF 1. Lig’de beşinci hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor: 1-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2
Denizlispor -Adanaspor: 2-0
Gençlerbirliği-Altınordu: 3-2
Bursaspor -Yılport Samsunspor: 4-1
Menemenspor-Manisa: 2-0
Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: 0-3
Kocaelispor-Balıkesirspor: 3-1
İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 0-1
Puan durumu
O G B M A Y Av. Puan
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 5 5 0 0 13 0 13 15
2.EYÜPSPOR 5 4 0 1 10 6 4 12
3.MKE ANKARAGÜCÜ 5 3 2 0 7 1 6 11
4.TUZLASPOR A.Ş. 4 3 1 0 8 3 5 10
5.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 5 3 0 2 8 6 2 9
6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 5 3 0 2 4 5 -1 9
7.KOCAELİSPOR 5 2 1 2 4 6 -2 7
8.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 4 2 0 2 6 4 2 6
9.YILPORT SAMSUNSPOR 4 2 0 2 6 6 0 6
10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 5 2 0 3 4 5 -1 6
11.DENİZLİSPOR 5 2 0 3 4 6 -2 6
12.MENEMENSPOR 5 2 0 3 6 11 -5 6
13.ADANASPOR 5 1 2 2 7 7 0 5
14.BURSASPOR 5 1 1 3 7 8 -1 4
15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 5 1 1 3 4 8 -4 4
16.ALTINORDU 5 1 1 3 6 11 -5 4
17.GENÇLERBİRLİĞİ 5 1 1 3 5 11 -6 4
18.İSTANBULSPOR 4 1 0 3 6 7 -1 3
19.BALIKESİRSPOR 4 1 0 3 3 7 -4 3
6. hafta programı
TFF 1. Lig’de 6. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
18 Eylül Cumartesi:
16.00 Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eyüp)
19.00 Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)
19 Eylül Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Bursaspor (Vefa)
16.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)
19.00 Altınordu-Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20 Eylül Pazartesi:
17.00 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
20.00 Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)
20.00 MKE Ankaragücü-Menemenspor (Eryaman)