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TFF 1. Lig 5. hafta puan durumu ve 6. hafta fikstürü

TFF 1. Lig'in 5. haftası, İstanbulspor-MKE Ankaragücü maçıyla sona erdi, Bereket Sigorta Ümraniyespor liderliğini sürdürdü.

16 Eylül 2021, Perşembe 22:59 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig 5. hafta puan durumu ve 6. hafta fikstürü

TFF 1. Lig'de 5. haftanın kapanış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda İstanbulspor’u 1-0 yendi. Haftaya ilk sırada giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

TFF 1. Lig’de beşinci hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor: 1-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

Denizlispor -Adanaspor: 2-0

Gençlerbirliği-Altınordu: 3-2

Bursaspor -Yılport Samsunspor: 4-1

Menemenspor-Manisa: 2-0

Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: 0-3

Kocaelispor-Balıkesirspor: 3-1

İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 0-1

Puan durumu

O G B M A Y Av. Puan

1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 5 5 0 0 13 0 13 15

2.EYÜPSPOR 5 4 0 1 10 6 4 12

3.MKE ANKARAGÜCÜ 5 3 2 0 7 1 6 11

4.TUZLASPOR A.Ş. 4 3 1 0 8 3 5 10

5.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 5 3 0 2 8 6 2 9

6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 5 3 0 2 4 5 -1 9

7.KOCAELİSPOR 5 2 1 2 4 6 -2 7

8.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 4 2 0 2 6 4 2 6

9.YILPORT SAMSUNSPOR 4 2 0 2 6 6 0 6

10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 5 2 0 3 4 5 -1 6

11.DENİZLİSPOR 5 2 0 3 4 6 -2 6

12.MENEMENSPOR 5 2 0 3 6 11 -5 6

13.ADANASPOR 5 1 2 2 7 7 0 5

14.BURSASPOR 5 1 1 3 7 8 -1 4

15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 5 1 1 3 4 8 -4 4

16.ALTINORDU 5 1 1 3 6 11 -5 4

17.GENÇLERBİRLİĞİ 5 1 1 3 5 11 -6 4

18.İSTANBULSPOR 4 1 0 3 6 7 -1 3

19.BALIKESİRSPOR 4 1 0 3 3 7 -4 3

6. hafta programı

TFF 1. Lig’de 6. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

18 Eylül Cumartesi:

16.00 Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eyüp)

19.00 Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

19 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bursaspor (Vefa)

16.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)

19.00 Altınordu-Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Eylül Pazartesi:

17.00 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

20.00 Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)

20.00 MKE Ankaragücü-Menemenspor (Eryaman)

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