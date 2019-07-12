Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu başkanlığına yeniden aday   

Tevfik Yamantürk: Beşiktaş'ı meze etmeyeceğiz

"Bizler Beşiktaş'ın sigortasıyız"

"Sorgulanması gereken şey borcu yönetecek vasıfta adamlarınız var mı ?"

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş'ta 3 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak Divan Kurulu başkanlık seçimi için mevcut başkan Tevfik Yamantürk yeniden aday olduğunu açıkladı.

Levent'te bulunan iş yerinde konu ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Yamantürk "Bizler Beşiktaş'ın bir nevi sigortasıyız. Kulübümüzün sağlam, güvenilir ve güçlü bir yapıya sahip olmasının sigortası olacağız. Bu amaçla da yeniden göreve talip olduk" ifadelerini kullandı.

"BİZLER BEŞİKTAŞ'IN SİGORTASIYIZ"

Divan Kurulu olarak Beşiktaş'ın sigortası olduklarını ifade eden Yamantürk, "Yeni dönemde Beşiktaş'ın güçlü bir yönetimle ahenk ve barış içinde yönetilmesine önem veriyoruz. Bizler Beşiktaş'ın bir nevi sigortasıyız. Kulübümüzün sağlam, güvenilir ve güçlü bir yapıya sahip olmasının sigortası olacağız. Bu amaçla da yeniden göreve talip olduk. 3 yıl sonra başkanlık seçimi var ve bir dahaki yeni başkanın seçiminde divanın etkili olacağını düşünüyorum. Biz seçilirsek, divan etkili olacak. Beşiktaş'ın büyük bir hata yapmasını engelleriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IMIZI MEZE TEMEYECEĞİZ"

Yönetim kurulu ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Tevfik Yamantürk, "Gördüğümüz her yanlışı, doğruyu yönetimle paylaştık. Yönetimle bir araya geldik. Olması gerekenleri başkana söyledik. İki yılı tamamladıktan sonra yeni bir dönem var. Camia yine teveccüh gösteriyor. Ekibi bozmadan aday olmaya karar verdik. 3 yıl daha hizmet edeceğiz. Yaptıklarımızı yapmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ımızı meze etmeyeceğiz" dedi.

"SORGULANMASI GEREKEN ŞEY BORCU YÖNETECEK VASIFTA ADAMLARINIZ VAR MI ?"

Divan Kurulu olarak kendilerinin ağabeylik rolü üstlendiğine dikkat çeken Yamantürk, "Bizim tüzüğümüzü okursanız. divanın borç yapılandırması konusunda bir yetkisi yok. Biz akil adamalar olarak ağabeylik görevi yapıyoruz. Her kuruluşun mahremiyeti vardır. Şeffaf olmak kime ne fayda getirir. Halka açık şirketin kamu ile paylaşması gereken bilgileri var. Buna yönetim karar verir. Borcu yönetmek serveti yönetmekten daha zor ve önemli. Borcu da o bilgide, donanımda, ahlaklı insanlarla yönetebilirsiniz. Bu vasıfta kadrolarınız yoksa borç yapılanması isterse 13 yıl olsun önemli değil. Sorgulanması gereken bu borcu yönetecek vasıfta adamlarımız var mı? Eğer olsaydı bu soruyu sorar mıydınız? Marka o kadar büyük marka ki borcu yönetecek bir kadroyla ancak bu borcun altından kalkılabilir. Burası spor kulübü değil, artık bir holding. Çok ciddi bir holding. Ürettiği ürün gösteri sanatları. Haftada bir gün 90 dakika şov yapıyor. Gelirleri arttırarak bu borçların ödenebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Tevfik Yamantürk'ün bir değişiklik yapmadığı Divan Başkanlık Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN: Tevfik Yamantürk

İKİNCİ BAŞKAN: Fethi Hinginar

GENEL SEKRETER: Turgay Pirinç

ÜYELER: İlhan Gölvan, Fikret Kuzucu, Korkut Soydan, Haluk Özgerçe

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