Tetteh olmazsa Origi

Sarı-Kırmızılılar, Sparta Prag’ın bir türlü bırakmaya yanaşmadığı Tetteh’e alternatif olarak, Liverpool’dan Origi’yi kiralamayı planlıyor.

22 Ocak 2019, Salı 05:58
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Tetteh olmazsa Origi

Aslan’ın transfer borsası oldukça karışık... Sarı-Kırmızılı kulüp, Sparta Prag’ın bonservisini bırakmaya bir türlü yanaşmadığı Benjamin Tetteh’e alternatif belirledi.

Ancak bu isim de hiç yabancı değil: Liverpool’dan Divorick Origi. 23 yaşındaki santrfor, daha önce hem Galatasaray’ın hem de diğer Süper Lig devlerinin gündemine gelmişti. Sarı-Kırmızılılar, genç yıldızı İngiliz devinden sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyor.

Tetteh transferinden tamamen olumsuz haber gelirse, Galatasaray Yönetimi’nin, Liverpool’a resmi kiralama teklifini sunacağı ifade edildi

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