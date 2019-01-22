Tetteh olmazsa Origi

Aslan’ın transfer borsası oldukça karışık... Sarı-Kırmızılı kulüp, Sparta Prag’ın bonservisini bırakmaya bir türlü yanaşmadığı Benjamin Tetteh’e alternatif belirledi.

Ancak bu isim de hiç yabancı değil: Liverpool’dan Divorick Origi. 23 yaşındaki santrfor, daha önce hem Galatasaray’ın hem de diğer Süper Lig devlerinin gündemine gelmişti. Sarı-Kırmızılılar, genç yıldızı İngiliz devinden sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyor.

Tetteh transferinden tamamen olumsuz haber gelirse, Galatasaray Yönetimi’nin, Liverpool’a resmi kiralama teklifini sunacağı ifade edildi