Tescil yok alt ligler devam

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ile 1. Lig’in ardından, 2. ve 3. Lig’in de sahada tamamlanmasına karar verdi. 11 Haziran’da bir araya geldikleri kulüp temsilcilerinin istek ve önerilerini masaya yatıran yönetim kurulu, alt liglerle ilgili nihai kararını dün akşam açıkladı. Saat 14.00’te başlayan ve yaklaşık 6 saat süren toplantı sonucunda liglerin 29. haftadan itibaren kaldığı yerden oynatılması kararlaştırıldı.

Son 6 hafta oynanacak

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “TFF Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020’den itibaren oynatılması kararını vermiştir” denildi. Son 6 haftası oynanacak liglerin programı daha sonra belirlenecek. 2. ve 3. Lig’deki toplam 89 kulübün 73’ünün liderlerin üst lige çıkıp düşme olmadan sezonun tescil edilmesini istedikleri iddia edilmişti