Terim, 'Kal' dedi şampiyon yaptı

Her şampiyonluk hikâyesinde takım içinden yaptığı transferlerin özel bir yeri olan Fatih Terim devre arasında önce Feghouli'yi sonra Belhanda'yı kazandı. 4 milyon Euro'ya yakın garanti ücreti ile takımın en maliyetli oyuncusu olan Feghouli'yi 'satılacaklar' listesinden çıkaran Terim, Suudi Arabistan'dan teklif alan Belhanda'ya ''Gitmeni istemiyorum. Sana ihtiyacım var'' dedi. Terim'in güvenini hisseden ve takımda kalan Belhanda sonunda kendisinden beklenen skor katkısını yaptı ve peş peşe Trabzon-Kasımpaşa-Erzurum maçlarında kritik goller attı. Feghouli de Belhanda'dan geri kalmadı ve 13 gol-7 asistle çifte şampiyonlukta başrolü oynadı. Özellikle deplasman maçlarında sorumluluk alan Feghouli, 10 numarayı Belhanda giyse de Sneijder'i hatırlatan bir performansa imza attı.

KONDİSYONDA 'İTALYAN IŞI'

FATIH Terim'in bir önemli hamlesi de teknik heyete oldu. İtalya'dan getirdiği kurt kondisyoner Alberto Bartali, Belek kampında kumda özel çalışmalar yaptırdığı futbolcuları fizik olarak en üst seviyeye çıkardı. Ligin ikinci yarısında koşu mesafesi artan, ikili mücadelelerde ayakta kalan sarıkırmızılılar, geri düştüğü maçların hepsini çevirmeyi başardı, hiç yenilmedi ve uzatma dakikalarında bulduğu gollerle çifte şampiyonluğa yürüdü.

SOLUĞU MAHKEMEDE ALDILAR

SEZONUN ikinci yarısında saha içinde işleri yoluna koyan Galatasaray saha dışında büyük bir şok yaşadı. 23 Mart'taki Genel Kurul'da idari olarak ibra edilmeyen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim soluğu mahkemede aldı. Şampiyonluğa öncelik veren Cengiz ve yöneticiler, seçimi gündemlerinden çıkardı ancak camia içinde tartışmalar son bulmadı. Aysal ve Özbek dönemlerinde olduğu gibi Galatasaray yine kriz ortamını fırsata çevirdi ve şampiyonluğa ulaşmasını bildi.

(Sabah)