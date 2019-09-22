Teniste yaş grupları birincileri belli oldu

Teniste, TEB 10 Yaş Masters Turnuvası ile 12, 14, 16 ve 18 yaş gruplarında gerçekleştirilen TEB Türkiye Şampiyonası organizasyonları tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, Ankara, Adana, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen turnuvalarda 316 erkek ve 251 kız sporcu mücadele verdi.

TEB 12 Yaş Türkiye Şampiyonası’nın tek kızlar ve tek erkekler şampiyonu, TEB 14 Yaş Türkiye Şampiyonası’nın tek kızlar ve tek erkeklerde ilk iki sırasında yer alan sporcular, TEB 16 Yaş Türkiye Şampiyonası’nın tek kızlar ve tek erkekler şampiyonu tenisçiler, 15-30 Kasım tarihlerinde İspanya Tenis Federasyonu ile ortak organize edilecek gelişim kampına katılmaya hak kazandı.

Organizasyonlarda ilk 2’ye giren sporcular şunlar:

TEB 10 Yaş Masters

Tek kızlar: 1- Aleyna Soyalp, 2- Melis Yıldırım

Tek erkekler: 1- Samim Filiz, 2- Mustafa Ege Şık

Çift kızlar: 1- Mira Karatoğma - Çağla Kesten, 2- Öykü Şahbaz - İpek Öncü

Çift erkekler: 1- Samim Filiz - Berke Muammer Okumuş, 2- Halil Hatipoğlu - Mustafa Ege Şık

TEB 12 Yaş Türkiye Şampiyonası

Tek kızlar: 1- Nisan Can, 2- Simay Keleş

Çift kızlar: 1- Elif Sandıkçı - Alanur Heper, 2- Melisa Uğur - Irmak Öztürk

Tek erkekler: 1- Haydar Cem Gökpınar, 2- Demir Halisdemir

Çift erkekler: 1- Mert Metin Kasap - Egemen Karaman, 2- Rüzgar Yünten - Cem Christopher Küçükhüseyin

TEB 14 Yaş Türkiye Şampiyonası

Tek kızlar: 1- Alara Ayaz, 2- Ela Sekmen

Tek erkekler: 1- Kerem Özlale, 2- Bora Çankaya

Çift kızlar: 1- Duru Söke - Ceylin İpek, 2- Eda Numanoğlu - Defne Urşan

Çift erkekler: 1- Ali Göncü - Çınar Apaydın, 2- Kerem Özlale - Mert Doğan

TEB 16 Yaş Türkiye Şampiyonası

Tek kızlar: 1- Özlem Uslu, 2- Selin Lidya Sepken

Çift kızlar: 1- Beyda Baykal - Selin Lidya Sepken, 2- Özlem Uslu - Melis Ayda Uyar

Tek erkekler: 1- Erden Er, 2- Arda Azkara

Çift erkekler: 1- Baran Söyler - Erden Er, 2- Fatih Sarı - Gökberk Sarıtaş

TEB 18 Yaş Türkiye Şampiyonası

Tek erkekler: 1- Baran Cengiz, 2- Bora Şengül

Tek kızlar: 1- Melis Ayda Uyar, 2- Melissa Yakup Pour

Çift erkekler: 1- Gökberk Sarıtaş - Fatih Sarı, 2- Gökalp Ayar - Togan Makzume

Çift kızlar: 1- Beyda Baykal - Minanur Toğlukdemir, 2- Melis Ayda Uyar - Melissa Yakup Pour

Dereceye giren sporcuları tebrik eden TTF Başkanı Cengiz Durmuş, "Bakanlığımızın bize çizmiş olduğu hedefler doğrultusunda Türk gençliğini spora yönlendirerek sporu hayatlarının bir parçası haline getirmek en temel hedeflerimizdendir. Şampiyon olan gençlerimiz İspanya’da düzenleyeceğimiz, başarılarını taçlandıracakları gelişim kampına katılma hakkı elde etti. Tenisin gelişmesi ve yaygınlaşması yönünde bizimle birlikte yürüyen şampiyona sponsoru TEB’e de bir kez daha desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

AA