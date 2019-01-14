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Teniste Büyükler Kış Kupası'nda Ergi Kırkın ve Ekin Erçetin şampiyon oldu

Teniste Büyükler Kış Kupası’nda erkeklerde Ergi Kırkın, kadınlarda ise Ekin Erçetin şampiyonluğa ulaştı.

14 Ocak 2019, Pazartesi 10:36
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Teniste Büyükler Kış Kupası'nda Ergi Kırkın ve Ekin Erçetin şampiyon oldu

Teniste Büyükler Kış Kupası’nda erkeklerde Ergi Kırkın, kadınlarda ise Ekin Erçetin şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen organizasyonda tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Ergi, üç oyun kayıpla geldiği finalde Anıl Yüksel’i üç set sonunda mağlup etti.

Ergi, 2 numaralı seribaşı Anıl’ı 3-6, 6-2 ve 6-1’lik setlerle 2-1 yenerek toprak zemindeki organizasyondan şampiyonlukla ayrıldı.

Tek kadınlar finalinde ise Ekin Erçetin ile Defne Çırpanlı karşı karşıya geldi. Yarı finalde 1 numaralı seribaşı Melis Ayda Uyar’ı saf dışı bırakan Ekin, final karşılaşmasında Defne’yi 6-3 ve 6-1’lik setlerle 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Büyükler Kış Kupası’nda çift erkeklerde Anıl Yüksel-Ferdi Bryan Tangal ikilisi, çift kadınlarda ise Melis Ayda Uyar ile Ekin Erçetin şampiyon oldu.

AA

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