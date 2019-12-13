Tendon Yırtığı

Genellikle bacak bölgesinde meydana gelen bu durum, bacak ön kasların ve bacak arka kasların kütleme, kopma veya ani ağrı ile kendini göstermektedir. Tendon yırtığı, hasarlı bölgede şu etkileri meydana getirir:

1- Yırtık olduğu zaman morarma meydana gelmektedir.

2- Ayrıca kuvvet kaybı da belirtiler arasında yer almaktadır.

3- Ağır cisim kaldırırken ağrı başlar.

4- Ayrıca bacağın konumunu da değiştiremezsiniz.

Bacağınızda bu durumlardan her hangi biri meydana geldiyse, büyük ihtimalle tendon yırtığı meydana gelmiş demektir. Diğer yandan tendon yırtığı, maça ısınmadan başlayanlarda sıklıkla meydana gelmektedir. Ani koşu, ani hareket ve ani zıplama, tendonların hasara uğramasına neden olur. Tendon zayıflaması, yaşlılık, kan dolaşım bozukluğu ve sürekli antibiyotik kullanımı gibi durumlarda ortaya çıkar.

Tendon Kopması

Yaşlılık, spordan uzak durma, monoton bir hayat ve ani hareketler, tendonların kopmasına neden olabilir. Genellikle pazu bölgesindeki tendonlar kopma riski ile karşı karşıyadır. Tendon kopması anında ‘küt’ diye bir ses duyulabilir. Bu gibi durumlarda, hareket kısıtlılığı, ağrı, morarma ve acı hissedilebilir.

Tendon Sıkışması

Genellikle sürekli bilgisayar başında çalışan ve çok fazla telefonla uğraşanlarda meydana gelen bir durumdur. Uygunsuz pozisyonlarda uzun süre durmak, tendon sıkışması problemine neden olmaktadır. Sıkışma, hareket kısıtlılığı getirir ve acıya neden olur. Bu nedenle hasta uykusuz kalabilmektedir. Hareketin kısıtlanması ile birlikte, günlük hayat programları aksak ve iş dünyasında ciddi sorunlar meydana gelir.

Tendon Tedavisi

Bu kategoride tedavi farklı özelliklere sahiptir. PRP tedavi yöntemi, yırtık vakalarında tercih edilmektedir. Bu yöntemde, vücudun başka bir bölgesinden pıhtılaşmış kan alınmaktadır. Bu pıhtılaşmış kan, şırınga yardımı ile, yırtığın gerçekleştiği noktaya enjekte edilmektedir.

Yırtık vakalarında dikkat edilecek en önemli husus 36 saat içerisinde cerrahi müdahalenin yapılmasıdır. PRP sadece tedavi sürecini hızlandırmaktadır. Otuz altı saat içerisinde tendon tedavisi ameliyatı gerçekleşmelidir. Ameliyattan sonra hasta mutlaka istirahat etmelidir. Yırtılan bölge yavaş yavaş hareket ettirilmelidir. Hasta tamamen iyileşmeden normal hayatına dönmemelidir.

Tedavide İhmal Edilmemelidir

Sıkışma vakalarında ise, ortopedik tedavi süreci ihmal edilmemelidir. Şiddetli ağrı ve sancılarla kendini gösteren sıkışma, sinirlere baskı yapar ve acıyı artırır. Bu gibi durumlarda ortopedik tedavi en kısa sürede gerçekleştirilmelidir. Ortopedik tedavi ihmal edilirse, cerrahi müdahale kaçınılmaz hale gelir. İlk aşamada soğuk tedavisi uygulanır. Hassasiyet, kızarıklık ve şişlik gibi problemler kendini göstermeye başlar. Ortopedi doktoru, bu kategoride uygun ilaçları reçeteye yazmaktadır.

Tendonda kopma meydana geldiği zaman, kopma olan yerde eklem ve kaslar hareket edemez. Bu tedavi de yırtıkta olduğu gibi 36 saat içerisinde cerrahi müdahale gerektirir. Bu müdahalede, kopan kısım dikilir ve hastaya istirahat tavsiye edilir. Yırtık vakalarına nazaran kopma vakaları, hareket kısıtlılığı bakımından ciddi sonuçlara neden olmaktadır. Hasta hasarın meydana geldiği bölümü kullanamaz.

Alevlenme problemi için uzman doktor, ağrı kesici ve alevlenmeyi giderici kategorisinde ilaç yazmaktadır. Tendon tedavisinde istirahat konusunda sabırlı olunmalıdır. Bu konuda sabırlı olunmadığı zaman ciddi sonuçlar meydana gelebilir.

Spor yaparken hafif egzersizlerle ısınmak, masa başı işlerinde uygun oturma pozisyonu oluşturmak ve uzun süre bilgisayar kullanmamak, tendonlarınızın korunmasında önemli rol oynayacaktır.