Tekvando’nun babası İsmet Iraz kabri başında anıldı

İsmet Iraz’ın eşi Hanife Iraz, ölümüne hala alışamadıklarını belirterek, “Onunla çok büyük onur duyduk. Çünkü her inceliği birlikte yaşadım onunla. Gerçek dini yaşayan talebelerini çok seven onlar için her türlü fedakarlığı yapmış bir insandır. Biz hep ikinci planda kaldık, iyi ki de ikinci planda kalmışız şu an onu görüyoruz. Alışamadık, her gün onu arıyoruz. Metin’den Allah razı olsun, sağ olsun. Gelenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Eski devlet bakanı Ünal Erkan, çok iyi bir spor adamı olduğunu belirterek, “Uzak Doğu sporlarından bir tanesinin tek başına Türkiye’de kurucusu, o sporu yapıp başarılı olanı, o sporu Türkiye’de diğer sporlar gibi sanki 50 senedir 100 senedir varmış gibi tanıtanı oldu. Nur içinde yatsın” diye konuştu.

Eski olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Ahmet Ayık, tekvandonun babası olarak onu çok sevdiklerini ifade ederek, “İsmet bey bizim arkadaşımız kardeşimiz çok sevdiğimiz bir insan daha doğrusu tüm spor aleminin çok sevdiği bir insandı. Tekvando sporunu Türkiye’ye getiren adam. İlk getiren hakikatten de çok başarılı hizmetler veren hem kendisi tekvandocu olarak daha sonra da hoca olarak ve başkan olarak hizmetler vermiş bir inşa olarak tekvando sporuna Türk sporuna mal olmuş sevilen bir insandır. Allah rahmet eylesin” dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise İsmet Iraz’ı ve tekvando camiasına hizmet etmiş kimseyi unutmayacaklarını belirterek, “Hüzünlü bir gün ama şu da var sevginin bir insanı öldükten sonra da nasıl yaşattığını görüyoruz. 20 yıl gibi beraber teknik adamlığında beraber olduk. Beraber üzüldük sevindik, Türk milletine hizmet ettik. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)