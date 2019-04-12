Tekvandoda 34 yıl sonra 'rövanş'

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 1985 yılında Dünya Şampiyonası finalinde karşılaştığı Güney Koreli Kook Hyun Jung ile Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) merkezinde gösteri maçında karşı karşıya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, tekvandonun olimpik spor olarak kabul edilişinin 25. yıl dönümü nedeniyle Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında WT Başkanı Chungwon Choue ve Metin Şahin’in de aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleri, IOC’nın Lozan’daki merkezini ziyaret etti.

WT yönetimi, burada IOC Başkanı Thomas Bach tarafından karşılandı. IOC merkezinde ilk olarak Güney Kore ve Kuzey Kore’nin tekvando gösteri takımları ortak bir performansa imza attı.

34 yıl sonra karşılaştılar

Etkinlikte, Güney Kore ve Kuzey Kore’nin tekvando takımlarının performansının ardından özel bir gösteri sergilendi.

Metin Şahin, 34 sene önce, 1985’te Dünya Şampiyonası finalinde karşı karşıya geldiği Güney Koreli Kook Hyun Jung ile gösteri maçı yaptı.

Metin Şahin ve Kook Hyun Jung’un final maçı adeta nefesleri kesmiş, büyük alkışlar arasında Metin Şahin dünya ikincisi olmuştu.

IOC Başkanı Thomas Bach, kazananın her zaman dostluk ve kardeşlik olduğunu belirtmek adına Şahin ve Jung’un ellerini birlikte havaya kaldırdı.

İkisi de WT yönetiminde, ikisi de akademisyen

Metin Şahin ile Kook Hyun Jung’un karşılaşması iki eski sporcunun benzer yönlerini de ortaya çıkardı.

Aynı dönemde sporculuk yapan ikili daha sonra başarılı kariyerlerine akademik alanda da devam etti.

Metin Şahin, halen Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde görevine devam ederken, Kook Hyun Jung da Kore Milli Spor Üniversitesinde çalışmalarını sürdürüyor.

İki spor adamı aynı zamanda WT Yönetim Kurulu Üyesi olarak da ülkelerini temsil ediyor.

"Eski hatıralar canlandı"

Başkan Metin Şahin, "Tekvandonun olimpik spor olarak kabul edilişinin 25. yıl dönümünde böyle bir organizasyonun içinde yer almak gurur verici." ifadesini kullandı.

Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Şahin, "Bu doğrultuda Güney ve Kuzey Koreli tekvandocuların ortak gösterisi nasıl adımların atıldığına önemli bir örnek. Ben de sporculuk döneminden ezeli rakibim ama bir o kadar da samimi dostum olan Kook Hyun Jung ile burada karşılaştım. Tarihe güzel bir not düşmüş olduk." şeklinde görüşlerini aktardı.

"34 yıl sonra eski hatıralar gözlerimizde canlandı." ifadesini kullanan Şahin, "Her zaman dediğimiz gibi tekvando bir spordan çok daha ötesi. Birleştirici gücü olan ve barışa inananların sporu." değerlendirmesinde bulundu.

WT yönetiminin etkinlikleri Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler Binası’nda yapılacak gösteri ile devam edecek.