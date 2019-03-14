Tekvandocular, Belçika’da olimpiyat puanı arayacak

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda Belçika Açık Turnuvası’na katılacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre turnuvada büyükler kategorisinde mücadeleler, 16 Mart Cumartesi günü Belçika’nın Lommel kentinde gerçekleştirilecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları’na 20 puan dağıtan turnuvaya 50’nin üzerinde ülkeden bin 700 civarında sporcu katılacak. 2019 yılına iyi bir başlangıç yapan milli tekvandocular, Belçika’da da bu başarılarını devam ettirmek istiyor.

Teknik direktör Ali Şahin yönetimindeki Türkiye Tekvando Milli Takımı’nın Belçika kadrosunda 8’i kadın, 5’i erkek olmak üzere 13 sporcu bulunuyor.

Sakatlığı geçen milli tekvandocu Nur Tatar Askari de 2019’daki ilk turnuvasına Belçika’da katılacak.

Belçika Açık Tekvando Turnuvası’nda tatamiye çıkacak milli sporcular şunlar:

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İrem Yaman, İkra Kayır (62 kilo), Nur Tatar Askari (67 kilo), Nafia Kuş (73 kilo), Sude Bulut ( 73 kilo)

Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Yunus Sarı (80 kilo), Hasan Can Lazoğlu (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli ( 87 kilo)

Milliler, ABD Açık Turnuvası’nda 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, Hollanda Açık Turnuvası’nda ise 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştı.

- Şahin: "İyi sonuçları sürdürmek istiyoruz"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Belçika’dan en iyi sonuçlarla dönmeyi hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde kritik bir dönemeçteyiz. Sporcularımız 2019’a çok iyi başladı ve aynı şekilde devam ediyor. Önce ülkemizde daha sonra ise ABD ve Hollanda’da yapılan organizasyonlarda iyi sonuçlar aldık. Belçika’da bunu sürdürmeyi hedefliyoruz. Çok yoğun bir takvimin içinden geçiyoruz. Teknik ekibimize ve sporcularımıza güveniyoruz. En iyi sonuçları alarak ülkemizi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız."

AA