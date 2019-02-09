Tekvando 4. WT Başkanlık Kupası'nda 2 madalya

Tekvando 4. WT Başkanlık Kupası'nın üçüncü gününde Türk sporcular 2 madalya kazandı.

09 Şubat 2019, Cumartesi 16:50
- A +
Tekvando 4. WT Başkanlık Kupası'nda 2 madalya

Tekvando 4. WT Başkanlık Kupası'nın üçüncü gününde Türk sporcular 2 madalya kazandı. 

Antalya'da 66 ülkeden 2 bin 94 sporcunun mücadele ettiği 4. WT Başkanlık Kupası heyecanı üçüncü gün müsabakalarıyla devam etti. Üçüncü günde genç bayanlar kategorisinde mücadeleler yapılırken, Türk sporcular 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. 46 kiloda Dilara Özcan gümüş madalyanın sahibi olurken, +68 kiloda Berra Nur Çiftçi bronz madalya elde etti. Aynı zamanda kota müsabakası özelliği taşıyan kupada madalya kazanan 2 sporcu, 2019 Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'na katılmak için ekstra kota kazandı. 

Toplam 6 gün sürecek 4. WT Başkanlık Kupası'nın yarınki dördüncü gününde genç erkekler kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

DHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.