Ümit BABACAN/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)

Basketbol Gençler Ligi A Grubu 8. hafta maçında TEKSÜT Bandırma BK, Bandırma’da konuk ettiği Gelişim Koleji’ni 70-64 mağlup etti.

TEKSÜT Bandırma BK’nın gençleri karşılaşmaya Berkin Cilev, Boran Güler, Önder Atun, Yiğit Karalar ve Anıl Karaca beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip Gelişim Koleji oldu. Ev sahibi ekip hücumda Önder Atun ve Boran Güler ile sayılar bulsa da Bandırma ekibi ilk çeyreği 14-26 geride kapadı. İkinci çeyreğe hızlı başlayan taraf bu kez TEKSÜT Bandırma BK oldu. Savunmada zaman zaman aksayan Bandırma ekibi, Önder Atun ve Ahmet Hakan Öge’nin sayıları ile 15. dakikada skoru 26-38’e getirdi. Kalan bölümde oyununu toparlayan TEKSÜT Bandırma BK farkı azaltırken soyunma odasına da 35-41 geride girdi.

İkinci yarıya her iki takım da savunmasını ön plana alarak başladı. Hücumlarda sayı üretmekte zorlanan her iki ekipten TEKSÜT Bandırma BK’da hücumda Önder Atun ve Boran Güler ile sayılar bulunca 25. dakikada skor 40-47’ye geldi. Kalan bölümde savunmada vites arttıran ev sahibi ekip final çeyreğine de 45-49 geride girdi. Final çeyreğine hızlı başlayan taraf TEKSÜT Bandırma BK oldu. Savunmada iyi oynamaya başlayan ve istediği oyunu ortaya koyan Yeşil-Beyazlılar hücumlarda da Önder Atun, Boran Güler ve Celal Evran ile sayılar üretince 35. dakikada skoru 57-51’e getirdi. Kalan bölümde öne geçmenin rahatlığı ile kontrollü bir oyun sergileyen TEKSÜT Bandırma BK’nın gençleri karşılaşmadan da 70-64 galibiyetle ayrıldı.

"AGRESİF TAKIM SAVUNMASINI MAÇIN TAMAMINA YAYMAMIZ GEREKİYOR"

Mücadeleyi değerlendiren TEKSÜT Bandırma BK BGL Takımı Başantrenörü Engin Kömeç, "Kendi evimizde mutlaka kazanmamız gereken bir maçtan galibiyet çıkardığımız için mutluyuz. Her takımın her takıma üstünlük sağladığı ve dengeli olan Gençler Ligi’nde her maçın zor ve bir o kadar önemli olduğunun farkındayız. Her maç oyuncularımızın kendini geliştirmesi ve tecrübe kazanması için önemli. Kendi evimizde ve deplasmanda kritik mağlubiyetler aldık. Bu maç ile birlikte bu mağlubiyetleri telafi etmemiz gerekiyordu. Aramıza yeni katılan oyuncular ile birlikte bir uyum süreci yaşıyoruz. Bu süreci de maçlar yaparak atlatacağımızı düşünüyorum. Bir, Takım olarak beraber hareket edip birbirimize daha çok güvenmeliyiz ve yardımcı olmalıyız" dedi.

Maça dilediği gibi başlayamadıklarını söyleyen Kömeç, "Savunmada çok kritik savunma rotasyonlarında hatalar yaptık. Bu da maçın ilk periyodunda geriye düşmemize sebep oldu. İkinci periyot ile beraber savunma direncimizi arttırıp hızlı hücumlardan bulduğumuz sayılar ile geri geldik. Üçüncü periyotta maçın içerisinde kalmak için ekstra efor sarf ettik. Nitekim maçın son periyodunda savunmada önemli bir reaksiyon gösterip öne geçerek sonunda kendi evimizde oynadığımız önemli bir maçtan galibiyet çıkardık. Özellikle son periyotta yaptığımız agresif takım savunmasını maçın tamamına yaymamız gerekiyor. Tüm oyuncularımı ve teknik ekibi galibiyetten dolayı kutluyorum. Gelişim Koleji takımına da kalan maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Hakan Öge ise ‘‘Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Hücumda ve savunmada istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Ama ikinci çeyreğin ortalarından itibaren kendi kimliğimize büründük. Maçı kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

