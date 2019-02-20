Tekerlekli sandalye basketbolunda rakipler belli oldu

Paralimpik oyunlarına kota veren 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası’nın kuraları çekildi.

20 Şubat 2019, Çarşamba 13:55
- A +
Tekerlekli sandalye basketbolunda rakipler belli oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı’nın, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota veren Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre paralimpik oyunları elemeleri niteliğindeki 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası’nın kuraları Polonya’da çekildi.

Türkiye, B Grubu’nda İspanya, Hollanda, İsrail, Fransa ve Rusya ile eşleşti. A Grubu’nda ise İngiltere, İtalya, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Polonya yer alıyor.

Mücadeleler sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılmaya hak kazanacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası, 28 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde Polonya’da yapılacak.

AA﻿

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.