Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ne isim sponsoru

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, federasyon ile HDI Sigorta arasında Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğu konusunda anlaşma imzalandı.

Böylece 2020-2021 sezonu, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi olarak anılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına aldığına işaret ederek, "Bu dönemde HDI Sigorta’nın ligimize vermiş olduğu destek oldukça önemli ve örnek teşkil ediyor. Önümüzdeki yıllarda da bu desteğin artarak devam edeceğini inanıyoruz. İsteğimiz bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatıp müsabakalarımızı dolu tribünler eşliğinde oynamak. HDI Sigorta’nın Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğu tüm camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Sporun birleştirici gücüne inandıklarını belirten HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ise şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır profesyonel ve amatör, kadın, erkek, engelli branşları ayırt etmeksizin spora gönül verenlere ulaşmayı hedefliyoruz. Federasyonumuzun ve değerli spor kulüplerimizin iş birliği ile engel tanımayan sporcularımızın destekçisi olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde bizlere seyir keyfi yaşatacak tüm takımlarımıza başarılar dileriz."

Üç etap ve play-off tek devre lig usulüne göre düzenlenecek HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde 1. etap müsabakaları, 8-12 Nisan tarihleri arasında Bursa ve Yalova’da eş zamanlı oynanacak.

AA