Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yalova Ortopedikler Spor Kulübü’nü (YOSK) 91-45 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen törende, YOSK tarafından yılın antrenörü seçilen Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu’ya Yalova Valisi Muammer Erol tarafından plaket takdim edildi.

YOSK’un eski başantrenörü Murat Saltan’a plaketini ise AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak verdi. YOSK’un eski oyuncuları Ahmet Mencik, Şuayip Kablan ve Hamza Sarıyıldız’a da plaketleri sunuldu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi 15 yaşındaki Doğa Ayşe Gülmez de salonda İstiklal Marşı’nı okudu.

YOSK: 45 - Galatasaray: 91

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Bülent Özçelik, Tuğba Durnaoğlu, Serkan Aladağ

YOSK: Ahmet İkizoğlu 2, Eyüp Atırcıoğlu 15, Ömer Gürkan 19, Yahya Khwaled 7, Bayram Eren 2, Serra Uzun, Elanur Kılıç, Saif İmad Sahar, Meysam Parsa

Galatasaray: Özgür Gürbulak 12, İsmail Ar 14, Bulut Kodal 27, Fikri Gündoğdu 10, Gökhan Coşkun 8, Maşide Cesur 4, Seda Kınalı 4, Mehdi Ghorbani 12

1. Periyot: 10-30

Devre: 18-52

3. Periyot: 33-73