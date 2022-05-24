Dünyanın en yenilikçi ve en çok oynanan PvP strateji oyunlarından biri olan Teamfight Tactics, 8 Haziran'da en yeni seti Ejderhalar Diyarı'nı çıkarıyor. Ejderhalar Diyarı'yla oyuncular kendilerini sekiz oyuncu arasından sona kalan olmak için ejderleri takımlarına katabilecekleri ve sihirde ustalaşarak stratejik hamleler yapabilecekleri bir âlemde bulacak. Oyunun 7. büyük güncellemesi 24 Mayıs gecesinde Riot Games'in Açık Beta Ortamı'na (PBE), tüm oyuncular içinse 8 Haziran 2022'de 12.11 Yaması'yla oyuna gelecek.

“Teamfight Tactics için büyük hedeflerimiz var”

Teamfight Tactics'in Baş Yapımcısı Geoff Virtue, "Teamfight Tactics'i strateji oyunlarına olan rağbeti arttırarak türün gelişiminin önünü çeken önemli bir lider olarak görüyoruz. Oyunumuz için büyük hedeflerimiz var. Ejderhalar Diyarı dünyanın dört bir yanındaki oyunculara ve strateji oyunlarını sevenlere ulaştıracağımız yeni deneyimler için sadece bir başlangıç." dedi.

Ejderhalar Diyarı gibi eşsiz ve yüksek çeşitliliğe sahip setlerin çıkışı şampiyonlar, mekanikler, stratejiler, kozmetikler gibi birçok şeyi değiştiriyor ve Teamfight Tactics'i otomatik savaş türündeki diğer oyunlardan farklı kılıyor. Her set oyunculara farklı dünyaları keşfetme, yeni takımlar oluşturma ve rakiplerini yenmenin yeni yollarını bulma fırsatı tanıyor. Riot ekibi her setten edindiklerini oyuncu geribildirimlerinin de yardımıyla oynanışı geliştirmek ve yenilikçiliğin sınırlarını zorlamak için kullanıyor.

Bir önceki set Cihazlar ve Buluşlar'da oldukça sevilen popüler eklenti mekaniği Ejderhalar Diyarı'nda da geri dönüyor. Eklentiler oyunculara oyunun önemli noktalarında ilaveler kazandırıyor. Ayrıca Teamfight Tactics'in geri dönen alternatif oyun modları Muhteşem İkili ve Hiper Yenileme'yle oyuncular arkadaşlarıyla birlikte bu deneyimi yaşayabiliyor.

Teamfight Tactics, League of Legends'a dahil bir oyun modu olarak çıksa da ustalığa, stratejiye ve rekabete değer veren bir topluluğa sahip bambaşka bir oyun haline geldi. Çıkışından bu yana bir buçuk milyar saat oynanmış olan Teamfight Tactics, hem geliştiricilerden hem de oyunculardan ders almaya önem veriyor. Teamfight Tactics şu anda PC'de ve mobil cihazlarda oynanabilir durumda.