Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu’nda olimpiyatlara hazırlanan sporcuları ziyaret eden Çelen, AA muhabirine, başarının takım işi olduğunu söyledi. Sporun içinden geldiklerini belirten Çelen, "Bu işi yapmış, gönül vermiş ve kendisine bu işi dert edinmiş insanlarız. Bununla birlikte başarılar gelmeye başladı. 12 ilden bugün 81 ile, 1000 sporcudan yaklaşık 120 bine yaklaşmak kolay iş değil. Bu da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle oldu." dedi.

Çelen, yeni bir proje hazırladıklarının müjdesini vererek, "Bu projeyle camiamızın karşısına çıkacağız. Bakanlık projeyi kabul etti. Yeni vizyonda camiamıza bunu anlatacağız. Yeni projemizin ayakları yere oturduğu andan itibaren Türkiye, artık her yarışmadan 1-2 madalyayla değil, 2-3 madalyayla dönecek. Hazırladığımız projeyle bundan sonra Rusya, Çin ve ABD nasıl cimnastikte konuşuluyorsa Türkiye de konuşulacak inşallah." ifadelerini kullandı.

İki kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını, zor bir süreçten geçtiğini anlatan Çelen, "Çok dikkat etmeme rağmen bulaşıyor, nereden geldiği belli olmuyor. Anlık bir şey. İlkini hafif atlattım ama ikincisi biraz beni sarstı." diye konuştu.

"Kalbimiz sporcularla atıyor"

Çelen, salonlara gelmek zorunda olduğunu vurgulayarak, "Ben inanmazsam sporcularım, ekip arkadaşlarım nasıl inanacak? Onlarla atıyor kalbimiz. Şurada olimpiyata ne kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı sporcuların da hastalığı geçirdiğini dile getiren Çelen, "Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder atlattı. Sporcularımız hastalığı atlattıktan sonra Avrupa Şampiyonası’na gitti ve inanılmaz bir performans sergiledi." ifadelerini kullandı.

Çelen, hastalığa karşı tüm tedbirleri aldıklarının altını çizerek, "Sporcularımızı çok izole ediyoruz. Ben yanaşmıyorum yanlarına, tribünden izliyorum. Olimpiyatlara bir ay kala sadece olimpiyatlara gidecek olan sporcuları çalıştıracağız. Salonları onlara açacağız. Hakikaten çok önemli bir şey. Çalışma ve titizlik gerektiren bir durum. Birçok ülkenin sporcuları arasında bu süreci iyi atlatamayanlar oldu. Biz bu süreci iyi atlatan federasyonlardan biriyiz." şeklinde konuştu.