Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kendilerini Sinan Erdem Spor Salonu’ndan çıkarmaya çalıştığını duyurdu.

TBF’nin internet sitesinde yer alana açıklamada, son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Sinan Erdem Spor Salonu’nun kullanımına ilişkin bazı olayların yaşandığı kaydedildi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nun kullanımının 2017’de TBF’ye bırakıldığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2010 yılındaki Dünya Basketbol Şampiyonası mücadelemize ev sahipliği yapan ve parke üzerinde sayısız hatıramızı barındıran Sinan Erdem Spor Salonu, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş ve ev sahipliğini yaptığımız Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde, 29 Mayıs 2017 tarihinden itibaren de federasyonumuzun kullanımına bırakılmıştır. Basketbol haricinde kapasite itibarıyla kullanımı mümkün olmayan, olsa bile böyle bir dönemde basketbol hariç hiçbir amaca hizmet etmesi mümkün olmayan Sinan Erdem Spor Salonu, THY Avrupa Ligi şampiyonumuz Anadolu Efes ve Galatasaray takımlarının yanı sıra milli takımlarımıza da hizmet vermektedir. Sadece Türk basketboluna hizmet etmek amacında olan federasyonumuz, bu sıkıntılı günleri atlatarak seyircili maçlarda buluşabilmek için çok ciddi bir işletme maliyetine katlanmaktadır."

Erkek ve Kadın A Milli takımların büyük turnuvalarla ilgili çalışmalarına Sinan Erdem Spor Salonu’nda devam ettiğinin belirtildiği açıklama, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi bugünlerde A Erkek Milli Takımı’mız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları elemelerine hazırlık kapsamındaki antrenman ve hazırlık maçlarını, A Kadın Milli Takımı’mız ise Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Sinan Erdem Spor Salonu’nda sürdürmektedir. Biz, tüm gayretimizle Türk sporu ve basketbolu için oldukça kıymetli bir süreci yürütmeye çalışırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarıyla bizi salondan çıkarmaya çalışmaktadır. Geçtiğimiz iki hafta içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinin tahliye amacıyla iki kez salonun kapısına gelmesi, çalışmalarımızı aksattığı gibi milli duygular içindeki oyuncu ve teknik ekibimizin moral ve motivasyonunu da oldukça olumsuz etkilemiştir."

Konuyla ilgili çözüm beklendiğinin aktarıldığı açıklama, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine ve Türk basketboluna katkı sağlamak amacıyla federasyonumuza tahsisin devamı hususunda çözüm üretileceğine gönülden inanıyoruz. İstanbullu basketbolseverlerin de bu duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağına güveniyoruz." ifadeleriyle tamamlandı.