İSTANBUL,(DHA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçta hafıza kaybı yaşayan Luigi Datome'nin hastaneye ambulans yerine araçla götürülmesi hakkında açıklama yaptı. Olayın tüm taraflarını kapsayacak şekilde gerekli araştırmaların başlatıldığının ifade edildiği açıklamada şunlar yer aldı: "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 17 Haziran Pazartesi günü oynanan 5. maçının ardından gündeme gelen “Ambulans olayı” ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Müsabakalar esnasındaki sağlık personeli ile ilgili maddemiz “Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları” talimatımızın 37. maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Yaşanan hadise üzerine, olayın tüm taraflarını kapsayacak şekilde gerekli araştırmalar başlatılmıştır."