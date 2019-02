Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türk basketbolunun en uzun soluklu destekçisi Garanti Bankası arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil tarafından imzalanan anlaşma ile Garanti Bankası, üç yıl daha Milli Takımlar Ana Sponsoru olarak Türk basketboluna desteğini sürdürecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türk basketboluna 2001’den beri destek veren Garanti Bankası arasındaki iş birliği önümüzdeki dönemde de devam edecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil’in sponsorluk anlaşmasını üç yıl daha uzatan imzaları atmasıyla birlikte Garanti; A Milli Erkek Takımı, A Milli Kadın Takımı, altyapı milli takımları ve 12 Dev Adam Basketbol Okulları’na sponsor (12 DABO) olmayı sürdürecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti Bankası ile sponsorluk anlaşmasının üç yıl daha uzatılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Garanti Bankası, 2001’den bugüne dek bizler için bir sponsordan çok daha fazlası oldu. 18 yıldır devam eden destekleri, Türk basketbolunun güçlenmesine ve bugün bulunduğu noktaya ulaşmasına katkı sağladı. Birlikte, Türk spor tarihinde örnek gösterilebilecek başarılı bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu dönemde bir yandan en üst seviyede başarılar elde ederken, bir yandan da sonraki nesillerin temellerini sağlıklı bir şekilde atabildik. 2019 yazı bizim için çok önemli turnuvalara sahne olacak. A Milli Erkek Takımımız bu yaz Çin’de FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek. A Milli Kadın Takımımız da Sırbistan ve Letonya’nın ev sahipliğinde oynanacak Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Her iki büyük turnuvada da formamızda uğurumuz Garanti Bankası ile oynayacak olmak mutluluk verici. Diğer yandan, basketbolu mümkün olan en erken yaşlardan itibaren gençlerimizle buluşturma misyonumuzu paylaşmaları sebebiyle altyapı milli takımlarımıza ve 12 Dev Adam Basketbol Okulları’na verdikleri destek de geleceğin yıldızlarını basketbola kazandırmamızda büyük rol oynuyor. Bu geniş kapsamlı desteklerini önümüzdeki üç yıl boyunca devam ettirecek olmalarından ötürü Garanti Bankası Genel Müdürü Sayın Fuat Erbil’e teşekkür ediyorum.”

“Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bizim bu güzel sporu her evde izlenir, her sokakta oynanır kılmak ve geleceğin basketbol kültürünü inşa etmek gibi büyük ve uzun soluklu bir hedefimiz var. Göreve geldiğimiz günden bu yana attığımız her adımın bizi bu hedefe biraz daha yaklaştıran adımlar olmasına özen gösteriyoruz. Böylesine büyük hedeflerle yola çıktığınızda sponsorluk anlaşmalarınızın sadece geniş kapsamlı değil aynı zamanda uzun vadeli olması da büyük önem taşıyor. Bu noktada, halihazırda 18 yıldır Türk basketboluna destek veren Garanti Bankası ile iş birliğimize devam edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyor; diğer tüm sponsorlarımızla da Garanti Bankası ile olduğu gibi uzun yıllar sürecek iş birliklerine sahip olmayı diliyoruz.”

Anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil ise şöyle konuştu:

“2001 yılından bu yana gönülden bağlı olduğumuz basketbola büyük bir inançla destek veriyoruz. Basketbol, tüm sporseverler ve kamuoyuyla güçlü gönül bağı kurduğumuz bir alan. Sponsorluğumuzun başından beri destek olduğumuz bütün takımların dünyada kabul gören birer markaya dönüşmesinin mutluluğunu yaşadık. Şimdi de Türk basketbolu için yıllardır büyük bir gururla sürdürdüğümüz desteği 3 yıl daha uzatmanın memnuniyeti içindeyiz. Bugün geldiğimiz noktada basketbola desteğimiz, kadın, erkek ve altyapı milli takımları seviyesine uzanan geniş bir yelpazede devam ediyor. Bununla birlikte Türkiye Basketbol Federasyonu ile ortak olarak üstlendiğimiz en önemli misyon, Türk basketbolunu gelecek nesillere başarıyla taşımak. Bu doğrultuda 2002 yılından beri Garanti Bankası’nın milli takımlar sponsorluğu ile beraber gelişen, büyüyen ortak projemiz 12 DABO, bu yıl da yine bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak en güçlü araç olacak.”

“2019, Türk basketbolu için önemli bir yıl. 12 Dev Adam, Dünya Kupası’nda; Potanın Perileri, 12 Cesur Yürek ve 12 Sihirli Bilek de Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi temsil edecekler. Bu vesile ile Haziran ayı itibarıyla başlayacak bu maratonda tüm milli basketbolcularımıza başarılar diliyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu ile yaptığımız bu iş birliğinin daha uzun yıllar yan yana, omuz omuza sürmesi en büyük arzumuz.”