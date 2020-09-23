Taylan Antalyalı tesadüf değil akademi ürünü

Süper Lig’de 2’de 2 yapan Galatasaray’da Taylan Antalyalı ismi öne çıkıyor. Performansıyla ve orta sahadaki futboluyla Teknik Direktör Fatih Terim’den tam not alan Taylan, sahip olduğu altyapıyla da adından söz ettiriyor.

Milliyet'in haberine göre; Seyit Mehmet Özkan’ın Altınordu’dan önce kurduğu Bucaspor Akademi’den yetişen 25 yaşındaki futbolcu, birçok konuda sivrilmeyi başarıyor. Sağlam altyapı eğitimi sayesinde orta sahada 6, 8 ve 10 numaralarda oynayabilen, pozisyon almada iyi, pas oyununda hızlı olan ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken yıldız oyuncu, teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Bucaspor Akademi’de son dönemin yıldızları Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ile beraber yetişen, Salih Uçan’la yan yana orta sahada oynayan Taylan Antalyalı, geç de olsa adından söz ettirmeye başladı. 2013 yılında da Bucaspor’da Salih Uçan’la beraber büyük kulüplerin radarına girip Galatasaray tarafından istenen Taylan, 7 yıl sonra sarı-kırmızılı formaya kavuştu.

Hatta 2019 yılında Galatasaray’da süre almak bir kenara, kadroya dahi giremeyen, transferindeki satıştan pay durumu nedeniyle BB Erzurum-Gençlerbirliği kulüpleri arasında kalan genç orta saha, 2020 yılında kaptığı formayı bırakmaya niyetli gözükmüyor.

Yeri sağlam

Galatasaray’da geçen sezon şans bulamayan ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna bile yazılmayan Taylan Antalyalı, artık yerini sağlamlaştırdı. İlk 11’e yerleşen Taylan özellikle pandemi dönemi sonrası istikrar kazandı. Bu sezon lig ve Avrupa’da 3 maçta da oynayan 25 yaşındaki orta saha, toplamda ise 23 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi, 1 gol kaydedip, 5 asist yaptı.