Tayfun Korkut Hertha Berlin ile ilk peşinde

Son altı maçında 8 puan toplayan Hertha Berlin sahasında 11 puan toplayan Köln ile karşılaşacak.

Bundesliga'da Köln'e karşı oynadığı dört maçın hiçbirini kaybetmeyen Tayfun Korkut, 2007'de Lucien Favre'den bu yana Bundesliga'da ilk üç iç saha maçını kazanan ilk Herth Berlin teknik direktörü olabilir.

Köln evinde bu sene 12 puan toplarken Anthony Modeste, sekiz kafa da dahil olmak üzere 11 gol atarak takımın en golcü ismi oldu.

Tayfun Korkut, sezon sonuna kadar geçici olarak Hertha'nın Baş Antrenörü olarak Pal Dardai'nin yerini aldı ve Borussia Dortmund karşısında 3-2'lik bir galibiyet alarak önemli işe imza attı.

Eşit dengelere sahip iki takımın mücadelesinde gollü beraberlik çıkabilir.