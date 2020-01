Tay Tv canlı izle! At yarışları canlı izle

10 Ocak Cuma günü yarışseverler Kocaeli, Adana, İzmir ve Gulfstream Park yarışyarına bahis oynayabilecekler. At yarışlarını canlı izlemek isteyen yarışseverler fanatik.com.tr'den ve Tay tv üzerinden takip edebilecekler. Kocaeli at yarışları canlı izle, Adana at yarışları canlı izle, İzmir at yarışları canlı izle ve Gulfstream Park at yarışları canlı izle kelimeleri aratılıyor. İşte at yarışlarının canlı yayınlarıyla ilgili detaylar burada...

T.A.Y. TV Uydu frekansı

2019 (şifresiz)TAY TV uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TAY TV kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.Kanal adı: TAY TVUydu: TürksatFrekans:12245Sembol Oranı:27500 Polarizasyon:H - YatayFEC: 5/6

TAY TV Nasıl İzlerim?

TAY TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı. Kaynak: TAY TV frekans 2019 (şifresiz) - TAY TV Nasıl İzlerim?