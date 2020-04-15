Tavuk döner besin değerleri... Tavuk döner kaç kalori?

Tavuk döner, ayaküstü atıştırmanın ve pratik yemeklerin başında geliyor. Ekonomik fiyatıyla ve kolay hazmedilmesiyle en çok tercih edilen yemeklerdendir. Severek yediğiniz tavuk dönerin besin değerlerini biliyor musunuz? Yediğiniz tavuk dönerin ne kadar sağlıklı ve içerdiği kalori hakkında bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz. Kanatlı hayvan grubundan olan tavuğun özellikle göğüs etinin marine edilerek, bir şişe geçirilmesi yoluyla pişirilmesine tavuk döner. Dikey vaziyette kalınca bir şişe geçirilen etler, arka planda yanan ateşe belli uzaklıkta dönerek pişiriliyor. Dönerci ustası olan kişi, elinde uzun bıçakla pişen kısımları ince yaprak gibi kesiyor. İsteğe göre, ekmek arası veya tabakta servis yapılıyor.

Tavuk döneri hazırlama şartları nelerdir?

1-Tavuk eti, çabuk bozulan ve bakteri toplamaya müsait olduğu için steril şartlarda kesilmeli ve fazla bekletilmemelidir.

2- Tavuk döneri yağ oranı kütleye oranla en fazla , tuz oranı da azami %2 olmalıdır.

3- Tavuk dönerin hazırlanmasında hayvansal kaynaklı olmayan protein, nişasta ve nişasta içeren maddeler kullanılmaz. Baharat kaynaklı nişasta ve %1’i aşmayacak şekilde bitkisel protein kullanılabilir.

4-Hazırlanan tavuk dönerin pişirilme süresi de dahil raf ömrü azami 24 saattir. Dondurulmuş tavuk dönerin raf ömrü de azami 6 aydır.

Evde tavuk döner nasıl yapılır?

Dışarıda severek yediğiniz tavuk döneri evde kendiniz de yapabilirsiniz. Önce 3 adet kemiksiz fleto tavukgöğsü alıyorsunuz. Sosu için; 1 orta boy soğan, 1’er tatlı kaşığı domates ve biber salçası, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1’er tatlı kaşığı kimyon ve kekik, tuz gerekiyor.

Tavuk göğüslerini ince dilimlere ayırın. Derin bir kapta bütün sos malzemelerini karıştırın. Tavukgöğüslerini sosa bulayın. Tezgahın üzerine streç film açın. Tavukgöğüslerini iki sıra halinde üst üste dizin. Streç filmle sararak rulo haline getirin. Derin dondurucuda bir gece bekletin.

Pişirmeye yakın 10-15 dakika önce ruloyu çıkartın. Çıkarttıktan sonra fazla çözülmesini beklemeyin. Kesmede zorluk yaşarsınız. İnce dilimler halinde keserek, hafif yağda önlü arkalı pişirin. Tavuk döneriniz hazırdır.

Tavuk döner dürüm, yağ oranı yüksek bir besindir. Diyet veya kilo kontrolü sağlamak amacındaysanız dürüm olarak tükettiğinizde et, ekmek ve yağ payını azaltmalısınız.

100 gram Tavuk döner; 6 gram karbonhidrat, 2,5 gram lif, 17,2 gram protein, 14,6 gram yağ, 38,2 mg kolesterol, 53.7 IU A vitamini, 5,5 mg C vitamini, 264,9 mg potasyum, 22.8 kalsiyum, 0,6 mg demir içeriyor.

100 gram Tavuk döner yediğinizde günlük protein ihtiyacınızın %34,5’ini, yağ ihtiyacınızın %22,4’ünü, karbonhidrat ihtiyacınızın %2’sini karşılıyorsunuz.

Tavuk dönerin kalori değeri

100 gram tavuk döner 124 kcal içeriyor. Bu kalorinin %58’ini içinde bulunan yağdan alıyor. Diyet yapıyorsanız veya formunuzu korumak istiyorsanız, porsiyonunuzu ve ekmeğinizi azaltarak tüketebilirsiniz.



