Tarihi Kayseri Kalesi’nde ligde kalma teşekkürü

Hes Kablo Kayserispor’un da aralarında olduğu 3 takımın Süper Lig’den düşmediğinin açıklanması Kayseri’de sevinçle karşılandı. Kayseri’nin sembol noktalarından olan tarihi Kayseri Kalesi surlarına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı imzalarıyla kalenin farklı cephelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir’e teşekkür mesajı içeren afişler asıldı.

Afişte Kayserispor logosu ile birlikte, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e şükranlarımızı sunarız” ifadeleri yer aldı.