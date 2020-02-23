Taraftarlardan 'Ersun Yanal' istifa sesleri

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti.Galatasaray, 40. dakikada Donk, 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru’dan bulduğu gollerle rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe’nin tek golü ise 21. dakikada Kruse’den geldi.

Galatasaray, son galibiyetini 22 Aralık 1999’da aldığı Kadıköy’deki galibiyet hasretini bitirirken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe taraftarları özellikle oynanan oyuna büyük tepki gösterdiler ve 'Ersun Yanal istifa' tezahüratlarında bulundular. Ayrıca ştepkilerin hedefindeki bir isim de Başkan Ali Koç oldu.