Taraftarlardan, Beşiktaşlı futbolculara tepki

Süper Lig 'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Konuk ekip, 22. dakikada Diabate'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İlk devrenin son dakikalarında Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Karşılaşmanın 64. dakikasında Giresunspor'un farkı 3'e çıkarmasının ardından ise Siyah-Beyazlı taraftarlar, Giresunspor'u alkışlarken kendi futbolcularını yuhaladı.