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Taraftarlardan, Beşiktaşlı futbolculara tepki

Beşiktaş'ın GZT Giresunspor'u konuk ettiği karşılaşmada konuk ekibin farkı 3'e çıkarmasının ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar kendi futbolcularını yuhaladı.

27 Kasım 2021, Cumartesi 20:09 Son Güncelleme:
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Taraftarlardan, Beşiktaşlı futbolculara tepki

Süper Lig 'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Konuk ekip, 22. dakikada Diabate'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İlk devrenin son dakikalarında Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Giresunspor'un farkı 3'e çıkarmasının ardından ise Siyah-Beyazlı taraftarlar, Giresunspor'u alkışlarken kendi futbolcularını yuhaladı.

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