Sezona kötü başlayan ve yediği gollerle taraftarın tepkisini çeken Volkan Demirel yine aranan adam oldu.

Sezon başı Bursaspor'dan transfer edilen Harun Tekin'in de bir türlü istenilen performansa ulaşamaması ve her pozisyonda Neustadter ve Skrtel ikilisiyle birlikte taraftarın yüreğini ağzına getirmesi Volkan Demirel'in hatırlanamasına sebep oldu.

Taraftarlar Antalyaspor maçı sonunda Ersun Yanal'a "Volkan'ı bu takıma geri çağır" diye tezahüratta bulundular.

Yusuf Dursun

Bu haberi de okudular Harun Tekin: Yeni bir hocamız geldi