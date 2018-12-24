Taraftardan Ersun Yanal'a Volkan Demirel çağrısı

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında da kazanamazken taraftarın Ersun Yanal'a maç sonu bir çağrısı vardı.

24 Aralık 2018, Pazartesi 22:58 Son Güncelleme:
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Taraftardan Ersun Yanal'a Volkan Demirel çağrısı

Sezona kötü başlayan ve yediği gollerle taraftarın tepkisini çeken Volkan Demirel yine aranan adam oldu.

Sezon başı Bursaspor'dan transfer edilen Harun Tekin'in de bir türlü istenilen performansa ulaşamaması ve her pozisyonda Neustadter ve Skrtel ikilisiyle birlikte taraftarın yüreğini ağzına getirmesi Volkan Demirel'in hatırlanamasına sebep oldu.

Taraftarlar Antalyaspor maçı sonunda Ersun Yanal'a "Volkan'ı bu takıma geri çağır" diye tezahüratta bulundular.

Yusuf Dursun

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