Kadrosunda geçen sezona göre büyük değişime giden Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk maçında Trabzonspor’u deplasmanda 3-1 yenmişti. Ardından evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp sonrasında Konyaspor’a 4-1 ve Gençlerbirliği’ne de 1-0 yenilen Kara Kartal'da moraller bozulmuştu. Milli ara ve BAY haftasıyla elde edilen 3 haftalık süreçte oyuncularının hem formunu hem de moralini üst seviyeye çekmeye çalışan teknik ekibe, Beşiktaşlı taraftarlardan büyük destek geldi.

Ümraniye'yi inlettiler

Siyah-Beyazlı futbolseverler, Denizlispor mücadelesi öncesinde dün İstanbul'da yapılan son idmanın ardından takımlarına desteklerini hissettirmek için Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştu. Yaklaşık 100'e yakın futbolsever, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde takımlarını havalimanına uğurladı. Taraftarlar, bu hareketleriyle takımlarının yanında olduklarını gösterirken en büyük destek, teknik direktör Sergen Yalçın'a verildi. Ümraniye, adeta, 'Sergen Yalçın' tezahüratlarıyla inledi.



