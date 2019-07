Taraftar gerekeni yaptı sıra transferde

Özellikle Fatih Terim göreve geldikten sonra hiçbir çağrıyı kayıtsız bırakmayan, maddi-manevi Galatasaray’a her türlü desteği veren taraftarlar, kombine satışlarında da üzerlerine düşeni yaptı. İlk gün satışında son 7 sezonun rekorunu kırıp 2 bin bilet alan Sarı-Kırmızılılar, genel gişe rakamlarına bakıldığında da 33 bin barajını aştı. Kombine geliri olarak kulübün kasasına yaklaşık 80 milyon TL’nin girdiği öğrenilirken, bu rakam loca ve VıP koltuk satışlarıyla daha da artabilir.

Seçim tehlikesi geçti

Taraftarın gözü şimdi yönetimde... Galatasaraylılar, hafta içinde kritik mahkeme sürecini sorunsuz atlatan ve seçim tehlikesini ortadan kaldıran Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarından yıldız transferi bekliyor. Falcao, Banega ve Okay Yokuşlu gibi isimler Sarı-Kırmızılı futbolseverlerin en çok istediği yıldızların başında geliyor.

Başkan’ın adamı Falcao!

Özellikle Başkan Cengiz, Falcao’yu alarak Şampiyonlar Ligi öncesi tribünleri iyice havaya sokmak amacında. Banega ve Okay Yokuşlu ise teknik direktör Fatih Terim’in orta sahaya en çok istediği oyuncular. Banega konusunda her ne kadar Sevilla diretmeye devam etse de, taraftarların beklentisi yönetimin bu işi çözmesi. Okay için ise kulübü Celta Vigo’nun kapısını 3 milyon Euro kiralama artı 5 milyon Euro zorunlu satın alma teklifiyle çalındı.