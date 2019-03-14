Teknik direktör değişikliğiyle ligdeki kötü gidişe dur diyemeyen Fenerbahçe’de taraftar deneyimli teknik adam Ersun Yanal’a güvenmeye devam ediyor. Yenilikçi online şans oyunları platformu Misli.com verilerine göre taraftar, takımlarının ligde istenen sonuçları alamamasına karşın Fenerbahçe ve teknik direktör Ersun Yanal’a destek vermeye devam ediyor. Misli.com verilerine göre Yanal’ın göreve gelmesinin ardından taraftar, Phillip Cocu ve Erwin Koeman dönemine oranla takımlarının galibiyetine yüzde 44 oranında daha fazla bahis oynuyor.

Taraftar Yanal'a inanıyor!

Taraftarın nabzını tutmaya devam eden Misli.com verileri, Fenerbahçelilerin Yanal’a olan güvenini ortaya koyuyor. Ersun Yanal’ın kötü gidişe son vereceğine inanan Fenerbahçe taraftarı, takımlarına verdikleri desteği Sivasspor maçında yüzde 79 oranında Fenerbahçe galibiyetine oynayarak bir kez daha gösterdi.

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