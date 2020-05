Tania Sachdev: Her oyunda aşık oluyorum

Dünya satrancının en önemli figürlerinden biri olan Red Bull sporcusu Tania Sachdev, bir kez daha Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklaşa düzenlediği, Red Bull Chess Masters’da gösteri maçı yapacak. Karşılaşma öncesi FANATİK’e konuşan Sachdev, İstanbul’un kendisi için yerinin çok ayrı olduğunu belirtip, “Burada Olimpiyat madalyası kazandım. Ayrıca Türk yemeklerini yiyerek yaşayabilirim. Döner, köfte, kebap. Hepsi çok güzel ama yanında ayran olmadan olmaz” dedi. Hintli oyuncu, Red Bull Chess Masters kapsamındaki gösteri maçını da dört gözle beklediğini belirtti.

‘Hobi olarak başladım’

“Satranca hobi olarak başladım. Babam, erkek kardeşime satranç öğretmeye çalışıyordu. Ama kendisinin bildiği bir oyun olmadığı için kural kitabına bakarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyordu. Ben de onları izliyordum. Oyunun temel prensibini çok hızlı kaptım. 6 yaşında bizim evin satranç şampiyonu oldum. Bu şampiyonluktan 10 sene sonra ise profesyonel olarak satranç oynamaya başladım.”

‘Süreç hiç bitmiyor’

“Satranç çok güzel bir oyun. Oyunun ardındaki düşünce, planlar, hamleler, karmaşıklık… Satranç gerçekten de çok zengin bir oyun. Satrancı anlama süreciniz hiç bitmiyor. Sonuçtan bağımsız olarak söylüyorum, her satranç oynayışımda ona bir kez daha âşık oluyorum. Tabii şurası da bir gerçek ki satranç çok zor ve çoğu zaman da kalp kırıcı bir oyun.”

‘Geri dönme fırsatı hep var’

“Satranç eleme sistemi olan bir oyun değil. Hızlıca yeniden tahtanın başındaki yerinizi almanız gerekiyor. Bu halini de seviyorum. Her zaman bir geri dönme fırsatınız var yani. Herkesin kötü bir maçla baş etme yöntemi farklı. Şahsen ben neyin yanlış gittiğinin hızlı bir analizini yapıp sonra dışarı çıkmayı, yürümeyi ve biraz da temiz hava almayı tercih ediyorum. Bu şekilde gerginliğim biraz olsun azalıyor.”

‘Dört gözle bekliyorum’

Red Bull Chess Masters’a bir şekilde dahil olup bu maçı oynamayı dört gözle bekliyorum. Çevrim içi oynanan satranç, tahtada oynanan satrançtan çok daha farklı. Çok fazla da çevrim içi satranç oynadığımı söyleyemem. Ama yavaş yavaş buna ısındığımı da itiraf etmeliyim.”

‘Baskı altına girmek iyi değil’

“Çok zorlu zamanlardan geçiyoruz. Fiziksel, ruhsal ve duygusal sağlık durumlarımız çok kırılgan. Bence bu dönemde kendimizi çok fazla baskı altına almak iyi bir fikir değil. Yapmak istediklerimizi, kendimizin istediği hızda yapmak bana daha doğru geliyor. Nasıl hissediyorsanız öyle hareket edin, sonra içinizde olumsuzluğu tetikleyen herhangi bir şeyin olup olmadığını inceleyin ve eğer olumsuzluk var ise bunu tetikleyen hareketi kesmeyi deneyin.”

‘Günler kolay geçmiyor’

“Bulunduğum süreç içerisinde benim için de günler kolay geçmiyor ama kendimce bir yöntemim var. Her akşam yatmadan önce bir sonraki gün neler yapmak isteyeceğimi not alıyorum. Bu bir anlamda benim için yapılacaklar listesi oluyor. Tabii çok daha basit bir liste. Bir de her sabah duş almayı kesinlikle öneririm.“

Maç bugün saat 19:30'da Twitch.tv/RedBullTR kanalında

Dünyanın en önemli satranç oyuncularından biri olarak kabul edilen Sachdev, bu sene 3. kez düzenlenen ve tamamı çevrim içi olarak oynanan Red Bull Chess Masters kapsamında gösteri maçı yapacak. Mücadele, bugün saat 19.30’da Twitch.tv/RedBullTR kanalından da canlı yayınlanacak.